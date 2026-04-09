Patricio Cabezut mantiene vinculación a proceso por abuso infantil

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Esta semana comenzó a circular la versión de que autoridades habrían ratificado la vinculación a proceso de Patricio Cabezut, en el caso en el que se le señala por presunto abuso contra sus hijas menores.

La información fue difundida por el periodista conocido como C4 Jiménez, quien mostró documentos legales que, según explicó, respaldaban esta resolución.

Horas después, el conductor publicó un video en sus redes sociales para responder directamente a estos señalamientos. En su mensaje, acusó al comunicador de difundir datos erróneos y vulnerar su presunción de inocencia, por lo que, incluso, adelantó acciones legales.

Cabezut reconoció que, aunque desde 2024 fue vinculado a proceso, no existe una sentencia en su contra ni está en riesgo su libertad.

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"La fiscalía de justicia, como él dice, no está trabajando para meterme a la cárcel, tampoco he buscado a mis amigos para 'tirarle calabaza'. He dado entrevistas a quien me las ha solicitado y he confirmado todas las mentiras que este sujeto se ha atrevido a mencionar", dijo.

Sobre el documento que se hizo público recientemente, explicó que corresponde a una ratificación derivada de una apelación presentada por su defensa. Según dijo, este escenario abre la posibilidad de promover un amparo para que un juez federal revise a fondo su caso.

Junio: Se hace pública la ruptura entre Cabezut y su entonces esposa, Aurea Zapata, en medio de señalamientos de violencia familiar.

Julio–agosto: Zapata comienza a exponer el conflicto en redes sociales, con mensajes en los que acusa episodios de agresión dentro del entorno familiar.

Marzo: El conflicto escala a instancias legales; se formalizan denuncias por violencia intrafamiliar.

Marzo: Aurea publica un video en redes sociales durante un cateo en su casa realizado por las autoridades. La acción se tomó luego de que la conductora incumpliera con las citas para la convivencia entre Cabezut y sus hijas.

Ese mismo mes, se emitió una orden de aprehensión en su contra del actor, luego de ser acusado de presunto delito de abuso sexual infantil.

Mayo: Un juez determina vincularlo a proceso. Además le fueron impuestas medidas cautelares que incluían no acercarse a las menores ni a la casa en donde viven,

Junio: Zapata acudió al programa "Hoy" para presentar audios y videos en los que, afirmaba, evidenciaban la violencia a la que tanto ella como las menores fueron sometidas dentro del hogar. A nivel nacional señaló al conductor de agredirla físicamente y pidió justicia.

Agosto: Según Zapata, la situación legal de su exesposa, se había complicado, pues el amparo que había interpuesto la defensa ya no lo protegía. Mientras tanto, Cabezut denunció supuestas irregularidades en la forma en la que el proceso se estaba desarrollando.

Diciembre: Patricio Cabezut reapareció ente los medios en compañía de una joven modelo con quien, dejó entrever, se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

Abril: Se difunde un documento fechado el 7 de abril en la que corresponde a la ratificación, por parte de un magistrado en el que se rechaza la apelación a su vinculación; sin embargo, también se abre la posibilidad de que un nuevo juez federal revise el caso.