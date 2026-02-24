Peso Pluma enfrenta críticas por silencio tras muerte de El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).-

, cantante de

, originario de Zapopan,, está recibiendo decenas deque critican sutras la, "El Mencho", líder del CartelNueva Generación (CJNG), así como la temática de algunas de sus canciones que hablan del narcotráfico., nombre real de, se dio a conocer por cantar, un subgénero que en algunos casos aborda temáticas relacionadas con el narcotráfico, el lujo, el poder y personajes del crimen organizado.Sin embargo,sus canciones son explícitamente "narcocorridos", y en varios temas la narrativa es más aspiracional que biográfica. Algunos temas que han sido señalados por su contenido relacionado con ese mundo son:" (con) – Hace referencias a figuras del narcotráfico y menciona a ""." (con) – Incluye alusiones aly a ""." – Conde" (con) – Habla de estilo de vida ligado al" (cony Gabito Ballesteros) – Hace referencia a lujos, camionetas ya ese entorno.En sus letras se han identificado menciones a Ismael "" Zambada, uno de los líderes históricos del, referencias dentro del estilo tradicional del corrido, con las que se alude a figuras conocidas del narcotráfico comoo jerarquía.ha dicho en entrevistas que muchas canciones forman parte de la tradición del corrido mexicano y no necesariamente representan posturas personales, sino narrativas propias del género.Después de que el domingo pasado elrealizara un operativo que culminó con la muerte de "El Mencho", líder del CartelNueva Generación (CJNG), y luego de que esto desataran losen diferentes partes del país, en la más reciente publicación ende, pueden leerse decenas dedel cantante.piden que se deje de escuchar su música, la cual, fortalece laque se vive en México."Por favor México, unirnos todos y dejar de consumir música, entretenimiento y figuras públicas que enaltece laentendamos que nosotros como sociedad lo debemos erradicar por el bien de nuestras generaciones futuras". "A ver ve a cantar a Guadalajara ahorita wey, tanto que". "Muyahorita ¿verdad?". "¿Se te murió tu patrón mijo? ¿Le vas a dedicar una rolita al nombre suyo?". "Pura". "De los artistas "mexicanos" que no dicen ni pio con lo ocurrido en. Y ya sabemos por qué", se lee.Hace unas semanas, el cantante anunció unaendeque comenzará el 1 de marzo en Seattle y terminará el 7 de mayo en Chicago con un espectáculo "nuevo y audaz".El tour "Dinastía by& Friends" promete "una producción de alto nivel, elementos creativos inmersivos y una programación rotativa dede sus amigos en ciudades selectas", según un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.Hace unos días, las críticas señalaron a la marca deportiva, quien eligió al cantante como figura de promoción, algo que desatóen la misma cuenta dedel cantante:"Es curioso que patrocinen a un artista que hace apología a la violencia con su 'arte'".Sucomenzó en, después de colaborar con cantantes comoy Eslabón Armado.