POST MALONE SE UNE A CEREMONIA DE CLAUSURA DEL MUNDIAL
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El cantante estadounidense Post Malone encabezará el cartel de la ceremonia de clausura del Mundial durante la final que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, sumándose así a celebridades como Tom Cruise o Robbie Williams.
Post Malone, cantante y compositor nacido en el estado de Nueva York, es la última figura en sumarse a la ceremonia de clausura del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos que se celebrará el domingo, según anunció la FIFA en un comunicado este miércoles.
Otras celebridades del mundo de la música y el entretenimiento confirmadas para la ceremonia son el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el ´streamer´ IShowSpeed.La cantante Jennifer Hudson, ganadora de los EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) -los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense-, será la encargada de interpretar una versión "especial" del himno nacional de Estados Unidos.
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