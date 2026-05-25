PRESTA SU VOZ A "STAR WARS"
EL CINEASTA PARTICIPA EN EL DOBLAJE DE PERSONAJES DENTRO DE LA GALAXIA EN "THE MANDALORIAN & GROGU", EL REGRESO DE LA SAGA
CIUDAD DE MÉXICO.- Después de siete años sin una película de "Star Wars" en cartelera, la saga regresa con "The Mandalorian & Grogu", producción que lleva nuevamente a la acción al actor Pedro Pascal como Din Djarin y al popular Grogu, conocido por los fans como "Baby Yoda". La película también incluye algunas sorpresas entre su elenco. Figuras como Jeremy Allen White y el cineasta Martin Scorsese participan prestando su voz a personajes dentro de la galaxia.
Durante la primera parte de la historia, Din Djarin y Grogu llegan al planeta Shakari, mientras siguen una misión relacionada con información clave. Ahí conocen a un comerciante y cocinero alienígena cuya voz pertenece a Martin Scorsese.
El personaje pertenece a la especie Ardennian, reconocible por sus cuatro brazos, y termina guiando a los protagonistas hacia Rotta the Hutt, personaje interpretado por Jeremy Allen White y pieza importante dentro de la misión.
La historia ocurre después de la caída del Imperio y sigue a Din Djarin y Grogu mientras emprenden una nueva misión para la Nueva República.
En esta ocasión, ambos intentarán rescatar a Rotta, hijo de Jabba the Hutt, enfrentándose a enemigos, traiciones y amenazas que continúan presentes en la galaxia.
La cinta amplía los acontecimientos vistos en la serie de Disney+ y profundiza la relación entre el mandaloriano y Grogu.
Desde su estreno mundial, el pasado 21 de mayo, "The Mandalorian & Grogu" ha logrado recaudar alrededor de 63 millones de dólares, marcando el regreso de Star Wars a las salas de cine y reuniendo nuevamente a los seguidores de la saga creada por George Lucas.
