Toman primaria "Benito Juárez"; piden destitución de directora

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez" tomaron este lunes las instalaciones del plantel en exigencia de la destitución de la directora.

De acuerdo con los primeros informes, señalan diversas irregularidades, por lo que colocaron cartulinas con las inconformidades en la entrada de la escuela, ubicada en la colonia Himno Nacional.

Acusan también a la titular, de nombre Laura, de no hacer lo posible ante la falta de maestros y de abuso de autoridad.

Foto: Alberto Martínez/Pulso