"PROYECTO FIN DEL MUNDO" LLEGA A PRIME VIDEO
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Tras conquistar la taquilla, "Project Hail Mary" ("Proyecto Fin del mundo"), una de las películas de ciencia ficción mejor recibidas por la crítica y el público este año, ya está disponible en Prime Video tras su paso por las salas de cine. Basada en la novela homónima de Andy Weir, la película sigue a Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor que despierta solo en una nave espacial con una misión que podría decidir el futuro de la humanidad. El elenco también reúne a Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub y Priya Kansara. Uno de los personajes más comentados es Rocky, un extraterrestre creado mediante técnicas de marionetas y efectos especiales, cuya relación con Ryland Grace termina por convertirse en el eje emocional de la historia. Ryan Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta completamente solo a bordo de una nave ubicada a años luz de la Tierra.
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