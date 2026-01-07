¿Qué pasa si buscas Stranger Things en Google?
¿Qué revela Google sobre la teoría Conformity Gate de Stranger Things?
CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- En medio de las especulaciones sobre la teoría Conformity Gate de "Stranger Things", la cual señala que el episodio no fue el final de la historia creada por los hermanos Duffer; un nuevo detalle capturó la atención de los fans de la serie este 7 de enero.
Por medio de redes sociales decenas de fanáticos de la serie de Netflix se encuentran exponiendo varias señales que alimentan la creencia de que el final de la quinta temporada no es real.
Ante ello, Google se unió a la conversación con un inquietante detalle que está sorprendiendo a los internautas.
La teoría Conformity Gate sostiene que el final que se presentó el pasado 31 de diciembre no es real, sino una realidad alterada creada por 'Vecna' cargada de detalles que sugieren que los personajes fueron controlados por el malvado villano.
Dichas especulaciones señalan que este 7 de enero saldrá un episodio adicional de la serie o algún tipo de información que revele que el final que se compartió en la plataforma de streaming, no es la conclusión de la historia.
Para alimentar esta creencia Google habilitó una función especial que se activa cuando los usuarios buscan "Stranger Things", ya que el buscador arroja un dado del juego Dungeons & Dragons.
Al caer en el número uno, el dado crea un efecto como si se partiera en medio de la pantalla de tu dispositivo y en menos de un segundo tu búsqueda aparecerá en el Upside Down con toda la información de cabeza y con una estela nebulosa que expande por toda la página.
