RAPHAEL TRABAJA EN DISCO SOBRE MÉXICO
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
"Es una suerte que después de tantos años siga mi carrera contra viento y marea", afirma en una entrevista con Efe el cantante Raphael, que planea volver al estudio este mismo año para grabar un nuevo álbum dedicado a México.
Sobre el escenario de la plaza de toros de Murcia, donde este fin de semana ha iniciado la gira española de ´Raphaelísimo´ tras un periplo por América, que retomará en octubre en Argentina, Chile, Perú y Colombia, Raphael reflexiona sobre la fortuna que siente por mantener intacta su pasión por el trabajo después de tantas décadas de carrera, y asegura: "El día que me aburra me quedo en casa".
Aunque no quiere entrar en detalles, avanza que grabará este mismo año un nuevo homenaje a la música mexicana sobre el que ya tiene "algunas ideas", según asegura. "Tengo tres o cuatro discos ya sobre México y voy a hacer uno nuevo", adelanta a EFE el intérprete, que en diciembre de 2024 sacó al mercado ´Ayer...
Aún´ y mantendrá así su compromiso con el público de grabar un álbum cada dos años.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Saúl Hernández envía mensaje de apoyo a Alejandro Marcovich
El Universal
La banda interpretó temas emblemáticos de Marcovich, resaltando su importancia en la historia de Caifanes.
Martin Scorsese presta voz a personaje en The Mandalorian Grogu
El Universal
Scorsese interpreta a un comerciante alienígena que guía a los protagonistas en su misión.
José Ángel Bichir avanza en recuperación tras caída desde tercer piso
El Universal
La familia Bichir se mantiene unida y apoya la recuperación del actor con operaciones y terapias.