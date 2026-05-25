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RAPHAEL TRABAJA EN DISCO SOBRE MÉXICO

Por EFE

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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RAPHAEL TRABAJA EN DISCO SOBRE MÉXICO
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      "Es una suerte que después de tantos años siga mi carrera contra viento y marea", afirma en una entrevista con Efe el cantante Raphael, que planea volver al estudio este mismo año para grabar un nuevo álbum dedicado a México.

      Sobre el escenario de la plaza de toros de Murcia, donde este fin de semana ha iniciado la gira española de ´Raphaelísimo´ tras un periplo por América, que retomará en octubre en Argentina, Chile, Perú y Colombia, Raphael reflexiona sobre la fortuna que siente por mantener intacta su pasión por el trabajo después de tantas décadas de carrera, y asegura: "El día que me aburra me quedo en casa".

      Aunque no quiere entrar en detalles, avanza que grabará este mismo año un nuevo homenaje a la música mexicana sobre el que ya tiene "algunas ideas", según asegura. "Tengo tres o cuatro discos ya sobre México y voy a hacer uno nuevo", adelanta a EFE el intérprete, que en diciembre de 2024 sacó al mercado ´Ayer...

      Aún´ y mantendrá así su compromiso con el público de grabar un álbum cada dos años. 

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