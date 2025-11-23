Raúl Rocha Cantú y el polémico contrato con Pemex en Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- A propósito de la entrega de la corona de Victoria Kjaer Theilvig a Fátima Bosch, luego de que la mexicana se convirtiera en Miss Universo 2025, el presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, dedicó un mensaje a la joven danesa, a través del que hizo referencia a los dichos de las redes sociales, afirmando que, dentro del concurso se enfocan en trabajar duro por ofrecer un certamen a la altura del público.

El trinfo de Bosh, la embajadora mexicana en la edición 74° del certamen, ha estado marcada por una serie de polémicas; partiendo del desencuentro con Nawat Itsaragrisil y, posteriormente, el supuesto fraude por el que se habría convertido en la ganadora, el que involucra a Rocha Cantú.

El contrato, por 745 millones de pesos, que Pemex entregó a PJP4 de México S.A. de C.V., una empresa propiedad de Rocha Cantú, fue lo que generó las sospechas, pues el padre de Fátima, Bernardo Bosch Hernández, ocupada un cargo como directivo de Petróleos Mexicanos por esa época.

En lo que respecta a Pemex, la mañana de este domingo -23 de noviembre- publicó un comunicado a través del que negó algún vínculo contractual con la empresa y aclaró que, ese contrato, perdió vigencia 11 meses después de ser firmado, en enero de 2023.

En el caso del empresario, publicó un mensaje, a través de sus cuentas oficiales que, aunque hace un guiño a lo que se ha estado especulando en los últimos días, es en realidad, una dedicatoria a Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig, por su buen desempeño como representante de la organización.

"Parece que fue ayer cuando te coronaron en México ante 20 mil personas; a pesar del hecho de que no tenías la ventaja en casa, te las arreglaste para ganar la corona incluso como visitante", comenzó su mensaje.

Pero, además de describir a la joven danesa de forma muy positiva, también aprovechó para expresar que, mientras en redes sociales se toman diferentes posturas sobre el proceder del certamen, dentro de la organización están enfocados en trabajar duro.

"Solo ustedes, y los que estamos dentro de la organización, sabemos todo lo que se lucha y se trabaja incansablemente, todo lo disfrutado y sufrido, cada risa y cada lágrima, siempre con el espíritu de servir a la gente en todo el mundo y buscando llegar a tantos como sea posible en tantas regiones, incluso los aislados".

"Desafortunadamente, muchos viven inmersos en la irrealidad de las redes sociales, mientras nosotros nos centramos en hacer cosas reales, con personas reales, sobre todo aquellas que más nos necesitan, (Victoria) fuiste un embajador extraordinario, una voz poderosa que se escuchó y se hizo eco en todo el mundo y tu memoria permanecerá para siempre", remató el empresario.