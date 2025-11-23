DISEÑADOR PAUL COSTELLOE FALLECE

El diseñador Paul Costelloe, figura destacada en el mundo de la moda y que durante 35 años presentó colecciones en la Semana de la Moda de Londres, falleció anoche a los 80 años, informó este sábado la cadena irlandesa RTÉ.La familia, indicó la emisora, expresó la profunda tristeza al anunciar el fallecimiento de Costelloe en Londres, rodeado de su familia, tras una breve enfermedad.

Después de estudiar en la Academia Grafton de Diseño de Moda de Dublín, Costelloe se mudó a París al principio de su carrera antes de trasladarse a Milán y Nueva York, pero finalmente regresó a Irlanda para fundar su propia marca, Paul Costelloe Collections, en 1979.

En 1983, comenzó a crear diseños para Diana, Princesa de Gales, y continuó trabajando con ella hasta su muerte en 1997.

Trabajó con diseñadores como Jacques Esterel, La Rinascente en Milán y Anne Fogarty en Nueva York.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los diseños de Costelloe se destacan por la calidad, la atención al detalle y la funcionalidad. Ha desarrollado colecciones de ropa para mujer y hombre, bolsos, accesorios y ha establecido un negocio de vestuario corporativo para grandes empresas y equipos deportivos.

Su marca resalta por ofrecer lujo accesible a través de piezas bien hechas que reflejen calidad y estilo, según los expertos.