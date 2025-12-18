logo pulso
REGRESA AL MUNDO DE LOS OVNIS

EL DIRECTOR DE CINE PUBLICA EL PRIMER TRÁILER DE SU NUEVA PELÍCULA ´DISCLOSURE DAY´(EL DÍA DE LA REVELACIÓN) QUE PROTAGONIZAN EMILY BLUNT Y JOSH O´CONNOR

Por EFE

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
REGRESA AL MUNDO DE LOS OVNIS

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El director de cine Steven Spielberg ha publicado el primer tráiler de su nueva película titulada ´Disclosure Day´ (El Día de la Revelación) en el que el realizador regresa al mundo de los Ovnis y el misterio.

La película está protagonizada por la ganadora de dos Premios del Sindicato de Actores de EE.UU. y nominada al Óscar, Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo), y el ganador de un Emmy y un Globo de Oro Josh O´Connor (Rivales, The Crown).

En el reparto también figuran el oscarizado Colin Firth (El discurso del rey, La saga Kingsman), Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte, La pareja perfecta) y Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin), nominado en dos ocasiones al Óscar.

´El Día de la Revelación´, basada en una historia de Spielberg, cuenta con un guion de David Koepp, cuyo trabajo previo con el legendario director incluye los guiones de ´Parque Jurásico´, ´El mundo perdido: Jurassic Park´, ´La guerra de los mundos´ e ´Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal´.

Según la productora, en conjunto, estos títulos han recaudado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Koepp también es responsable del guion de ´Jurassic World: El renacer´, estrenada en 2025.

´Disclosure Day´ devuelve al ganador de tres premios Óscar, de 78 años, al género relacionado con los extraterrestres, que contribuyó a modernizar con ´Encuentros en la tercera fase´ (Close Encounters Of The Third Kind) y continuó con ´E.T.´ (E.T.: The Extra-Terrestrial) y ´La Guerra de los Mundos´ (War of the Worlds).

La película, rodada en Nueva Jersey y sus alrededores, se ha mantenido mucho más en secreto que la mayoría de los proyectos de Spielberg. La campaña de marketing comenzó con vallas publicitarias en Nueva York y Los Ángeles con el eslogan "Todo será revelado".

En el tráiler del nuevo film no se muestran directamente a extraterrestres, ni objetos voladores no identificados, pero se insinúa de alguna manera con los diálogos de los protagonistas. 

