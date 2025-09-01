Residente ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Residente dará un show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este sábado 6 de septiembre, prometiendo una fiesta masiva para fanáticos y público en general. Se espera que la asistencia supere la de 2019, cuando René Pérez Joglar reunió en este mismo lugar a más de 200 mil personas.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Residente en el Zócalo?

El concierto está programado para el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 8:00 de la noche. Antes de la presentación de Residente habrá actos de apertura a cargo de seis raperas nacionales: Arianna Puell, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda y las freestylers Azuki y Mena.

¿Cómo llegar al concierto de Residente en el Zócalo?

La forma más práctica es usar el Metro CDMX y descender en Allende o Bellas Artes, ya que la estación Zócalo/Tenochtitlán probablemente permanecerá cerrada. Las entradas estarán habilitadas por Avenida Francisco I. Madero, calle 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez y 16 de Septiembre.

Se recomienda llegar con varias horas de anticipación para alcanzar un buen lugar en la explanada, aunque también se instalarán pantallas en calles aledañas para quienes no logren llegar a la plancha principal.

Setlist de Residente en el Zócalo CDMX

Aunque no se ha confirmado un setlist oficial, se espera que el repertorio sea similar al presentado en su gira mundial y al próximo concierto que dará en el Palacio de los Deportes en noviembre. En total serían 25 canciones:

"Intro"

"René"

"El pecador"

"Baladista"

"Pa divertirse"

"Yo no sé, pero sé"

"Ron en el piso"

"Baile de los pobres"

"Nadie como tú"

"La cumbia de los aburridos"

"Atréve­te"

"El aguante"

"Muerte en Hawaii"

"Vuelta al mundo"

"Guerra"

"This is not america"

"Latinoamérica"

"Ojos color sol"

"Desencuentro"

"Qué fluya"

"Fiesta de locos"

"Portarnos mal"

"Problema cabrón"

"El futuro es nuestro."

"313"

¿Qué sí y qué no se puede pasar al concierto de Residente?

Como en todos los conciertos, hay objetos permitidos y otros prohibidos que se pueden llevar al Zócalo para disfrutar del concierto de Residente; entre ellos destacan

Objetos prohibidos:

Armas de fuego, blancas o contundentes

Objetos punzocortantes

Latas, aerosoles y envases de vidrio

Hieleras y bebidas alcohólicas

Drones y pirotecnia

Bolsas voluminosas

Bebidas y alimentos

Objetos permitidos:

Cangurera, bolsa de mano o mochila pequeña

Baterías externas para celular

Impermeable o chamarra

Binoculares

El concierto gratuito de Residente en el Zócalo será este sábado 6 de septiembre. Se recomienda usar bloqueador solar, gorra o sombrilla durante el día y llevar impermeable en caso de lluvia.