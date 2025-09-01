logo pulso
Bloquean alcaldía de Tamazunchale; exigen cumplir promesas

Unas 100 personas se manifestaron y taparon las puertas de la Presidencia

Por Huasteca Hoy

Septiembre 01, 2025 03:00 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

Con machetes y sogas en mano, habitantes de Santa María Picula bloquearon la Presidencia municipal de Tamazunchale, ya que reclaman que no les han arreglado el camino a su poblado. Además, piden aires acondicionados para escuelas de la localidad.

Cerca de las 9 horas de este lunes, unas 100 personas se manifestaron para tapar las puertas de la Presidencia, pues desde el 22 de mayo pasado, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo inauguró el inicio de la obra de un camino a ese lugar y hasta la fecha (tres meses y una semana después) no ha habido ningún avance. 

También reclamaron al alcalde, Adelaido Cabañas, sobre la promesa de instalar aires acondicionados en las escuelas de este poblado que se encuentra a poco más de 16 kilómetros de Tamazunchale

Poco tiempo después negociaron con el alcalde y retiraron el bloqueo, aunque no se conocen los acuerdos a los que llegaron. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

