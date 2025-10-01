logo pulso
¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Ricardo Pérez sorprende a Susana Zabaleta con serenata romántica

Ricardo Pérez le dedica una serenata a Susana Zabaleta en su cumpleaños, demostrando su amor públicamente.

Por El Universal

Octubre 01, 2025 03:50 p.m.
A
Ricardo Pérez sorprende a Susana Zabaleta con serenata romántica

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Susana Zabaleta cumplió 61 años, y entre las muchas felicitaciones que recibió de sus hijos, colegas y fans, estuvo una muy importante y especial, la de su novio, el youtuber Ricardo Pérez, con quien comenzó un romance a finales del 2023.

Su relación ha sido muy cuestionada por la diferencia de edad que hay entre ellos, 30 años, sin embargo, han demostrado que hasta el momento eso no es un impedimento para el amor, así que Ricardo le dedicó un amoroso mensaje cumpleañero a Susana, el cual acompañó con fotos y videos de sus momentos juntos.

"Feliz cumpleaños Susana Zabaleta. Me haces sentir el hombre más afortunado del mundo TODOS LOS DÍAS. Me siento infinitamente agradecido y endeudado por lo feliz que me has hecho y el amor que me has dado. El 30 de septiembre, para mí, se volvió un día importantísimo. Te amo", se lee.

Ricardo Pérez le canta a Susana Zabaleta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque Ricardo se negó a cantar en el concierto que Susana Zabaleta ofreció hace unos días en el Teatro Metropólitan, lo hizo en una de sus presentaciones en este mismo recinto, donde tocando el piano le cantó "Antes que al mío".

El momento fue muy romántico porque los asistentes encendieron su celular mientras Ricardo y Susana se miraban a los ojos, ella encima del piano y él tocando y cantando.

Ricardo, en su publicación también posteó un video en el que le lleva serenata a Zabaleta, la celebra y le canta al mismo tiempo que Carín León.

Recientemente, Susana y Ricardo vivieron un polémico momento en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando se reencontraron con la prensa; esto originó una parodia del youtuber que no fue bien recibida por el gremio reporteril.

SLP

El Universal

Ricardo Pérez le dedica una serenata a Susana Zabaleta en su cumpleaños, demostrando su amor públicamente.

