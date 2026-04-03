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Rinden homenaje a Juan Gabriel en el Teatro de la Paz

Festival en Primavera reunió a artistas en tributo al Divo de Juárez.

Por Redacción

Abril 03, 2026 01:38 p.m.
A
Rinden homenaje a Juan Gabriel en el Teatro de la Paz

San Luis Potosí.- El Festival Internacional San Luis en Primavera incluyó un homenaje al cantante Juan Gabriel en el Teatro de la Paz, donde se reconoció a su hijo Joan Gabriel y se interpretaron algunos de sus temas más representativos.

El evento fue encabezado por Enrique Galindo Ceballos y reunió a artistas como Rocío Banquells, María del Sol, Carlos Cuevas, Iván Caraza y Andresse, acompañados por la Big Band Jazz de México.

Durante la velada, los intérpretes dieron vida a canciones del llamado "Divo de Juárez", en un concierto marcado por la nostalgia y la respuesta del público.

Joan Gabriel agradeció el reconocimiento y destacó la importancia de mantener vigente el legado musical de su padre.

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Además, se entregaron reconocimientos a los artistas participantes y al director Ernesto Ramos por su colaboración en este concierto.

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