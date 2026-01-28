Rob Schneider y su esposa Patricia ponen fin a su matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- El amor llegó a su fin para Rob Schneider y la mexicana Patricia Azarcoya. Tras más de una década juntos y dos hijas en común, la pareja inició oficialmente los trámites de separación.

Azarcoya, quien se desempeña como productora, presentó una demanda de divorcio contra el famoso actor ante la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, de acuerdo con "Daily Mail".

En la solicitud, presentada el 8 de diciembre, también se incluyó una orden y notificación para asistir a un programa de educación e información para padres. Asimismo, Patricia solicitó al tribunal mantener los documentos de forma confidencial, petición que habría sido aceptada el pasado 21 de enero.

Mientras tanto, Rob aún no ha respondido formalmente a la demanda, aunque confirmó que recibió la notificación. Los rumores sobre el fin de su relación comenzaron a circular durante el fin de semana pasado.

Su historia

La ahora expareja comparte a Miranda Scarlett, de 13 años, nacida en noviembre de 2012, y a Madeline Robbie, de 10, quien llegó al mundo en septiembre de 2016. Rob y Patricia se conocieron en 2007, cuando coincidieron en un proyecto televisivo. En aquel entonces, el actor tenía 44 años y Patricia apenas 19.

Llegaron al altar en abril de 2011, en una ceremonia íntima celebrada en Beverly Hills, rodeados de familiares y amigos cercanos. En su momento, Rob describió ese día como el más feliz de su vida.

Parte de su vida personal fue compartida con el público a través del proyecto de Netflix "Real Rob", una comedia inspirada en su historia, en la que Patricia participó como productora y escritora. Sus hijas también incursionaron desde pequeñas en el mundo del espectáculo con la película familiar "Daddy Daughter Trip".

Por su parte, Rob también es padre de la cantante Elle King, nominada al Grammy y fruto de una relación anterior. Sin embargo, su relación ha atravesado momentos complicados, marcados por recuerdos difíciles de la infancia de la artista.

¿Quién es Patricia Azarcoya?

Originaria de Mérida, Yucatán, Patricia comenzó su carrera detrás de cámaras, experiencia que más tarde la llevó a consolidarse dentro de la industria audiovisual. Antes de mudarse a Estados Unidos, trabajó en televisión mexicana.

Ya establecida en ese país, continuó desarrollándose en la producción audiovisual, enfocándose en la creación y gestión de proyectos propios.

En redes sociales, Patricia también comparte sus rutinas de pilates y algunos videos donde se le ve practicando rumba internacional.