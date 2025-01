Salinas Pliego llama "filosofía barata" a quejas por reventa de rosca de reyes

El pasado 3 de enero se volvió viral una serie de videos donde se observa a revendedores acaparar las roscas de reyes en las tiendas Costco, generando críticas al respecto.

Por medio de la plataforma X, usuarios compartieron imágenes y videos de personas comprando decenas de roscas.

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego llamó "filosofía barata" a los que se quejan por la reventa del famoso dulce, pues "si no les alcanza no la compren".

"Me parece sorprendente tanto pleito y tanta filosofía barata, por la rosca. Si no les gusta escojan otra, si no les alcanza no la compren, y por último... hagan con su rosca lo que les dé su gana, si ustedes la quieren regalar, revender o rifar, pues allá ustedes y listo", expresó.

De acuerdo con las imágenes difundidas en la red social, la rosca de reyes del Costco tiene un costo de 379 pesos.

Sin embargo, en la reventa podría ascender hasta mil pesos.