Salma Hayek reconoce a Sheinbaum por impulsar el cine mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La actriz y productora mexicanaSalma Hayek reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
por el respaldo brindado a la industria cinematográfica y audiovisual del país, al asegurar que durante años el sector trabajó sin apoyo institucional, situación que, mencionó, hoy es distinta.
Durante un evento en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Hayek Pinault afirmó que el cine mexicano "estuvo abandonado por mucho tiempo", destacando que, pese a la falta de incentivos, el talento nacional logró crecer y posicionarse a nivel internacional.
Visiblemente conmovida, la actriz relató que cuando buscó financiar su primer largometraje, el cual, dijo, fue una "carta de amor a México", enfrentó dificultades para obtener recursos si el proyecto se filmaba en territorio nacional, ya que otros países ofrecían incentivos fiscales y facilidades que México no tenía. "¿Cómo se le hace una carta de amor a México y se filma en Australia o en República Dominicana?", cuestionó.
Señaló que el cambio comenzó desde los gobiernos estatales, particularmente en Veracruz y Quintana Roo, donde, subrayó, encontró respaldo inmediato por parte de sus gobernadoras. Posteriormente, dijo, la presidenta comprendió con rapidez el impacto económico, cultural y turístico que representa fortalecer la industria cinematográfica.
"Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta", indicó.
Hayek destacó que la visión del actual gobierno reconoce al cine no solo como una expresión artística, sino como una herramienta de desarrollo económico, generadora de empleos, promotora del turismo y vehículo para proyectar una narrativa auténtica del país en el extranjero.
"Creo que nadie puede competir con nosotros", afirmó al referirse a la diversidad ecológica, cultural y técnica de México, así como al talento que existe detrás de cámaras.
La actriz añadió que la promoción internacional de su película incluirá también la promoción del país, al que describió como un territorio con riqueza incomparable.
Finalmente, consideró que el respaldo actual representa "una inyección económica inmensa" y una oportunidad para que México retome el control de su propia narrativa frente a lo que calificó como representaciones erróneas en el exterior. "Quizá esta sea la experiencia más bonita de mi vida", expresó, al agradecer el acompañamiento de autoridades y comunidades locales durante el rodaje.
Al cierre del evento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo devolvió el reconocimiento a la actriz y agradeció su labor como embajadora cultural de México en el extranjero y la defensa de los migrantes mexicanos.
"Por supuesto que todos admiramos a Salma y por poner a México siempre en alto. Y algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos. Muchas gracias, Salma. Y su talento ha hecho que México se conozca en todos lados, además con nuestra cultura, con nuestras raíces. Quizá Frida Kahlo no se conocería tanto en el mundo si no fuera por la película de Salma", expresó.
