Cortocircuito desata incendio en vivienda de Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.– Un probable cortocircuito provocó un incendio en una vivienda de la colonia Santa Rosa, dejando únicamente daños materiales.

El incidente ocurrió la tarde del lunes, cuando elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal acudieron a la calle Lázaro Cárdenas, tras el reporte de un siniestro en un domicilio particular.

Al arribar, los rescatistas encontraron en llamas un cuarto de material con techo de lámina, utilizado como bodega, propiedad de José Martín "N", quien intentaba sofocar el fuego por sus propios medios.

En el interior del espacio se almacenaban diversos objetos, varios de ellos en desuso, lo que facilitó la propagación de las llamas. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el incendio fue controlado antes de extenderse al resto del inmueble.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, la causa del siniestro fue un cortocircuito. La oportuna respuesta evitó que el incidente pasara a mayores.