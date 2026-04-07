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Alerta FGE por falsas ofertas de empleo en redes sociales

Al menos 10 denuncias señalan engaños donde víctimas entregan datos personales a supuestos reclutadores

Por Samuel Moreno

Abril 07, 2026 11:44 a.m.
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Alerta FGE por falsas ofertas de empleo en redes sociales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí mantiene una alerta ante la circulación de ofertas laborales falsas en redes sociales, luego de recibir al menos una decena de denuncias relacionadas con este tipo de engaños, informó su titular, María Manuela García Cázares.

La fiscal advirtió que, aunque hasta el momento no se ha concretado la comisión de un delito como tal, existe preocupación debido a que las personas afectadas han proporcionado información personal a supuestos empleadores que posteriormente desaparecen sin dejar rastro.

"Lo que sabemos es que son casos en donde se les hace la oferta de trabajo en redes sociales, sin embargo no son ciertas, tenemos ya varias denuncias por este tipo de hechos, que han sido a través de redes sociales", explicó.

Detalló que, dentro de los distintos fraudes denunciados ante la institución, alrededor de 10 carpetas de investigación corresponden específicamente a este esquema de falsas oportunidades laborales.

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García Cázares subrayó que, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades donde estas prácticas pueden escalar a delitos como extorsión o robo tras citar a las víctimas, en San Luis Potosí los casos detectados se han limitado al contacto inicial, la solicitud de documentos y la posterior desaparición de los presuntos reclutadores.

El patrón se repite: publicaciones atractivas en redes sociales, contacto directo con los interesados, solicitud de datos personales y, finalmente, la interrupción total de la comunicación, dejando a las víctimas sin posibilidad de seguimiento.

Ante este panorama, la FGE exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las ofertas laborales, evitar compartir documentos personales sin certeza del empleador y denunciar cualquier situación sospechosa para prevenir posibles delitos.

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