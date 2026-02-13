San Valentín 2026: el significado de los diferentes tipos de flores

CIUDAD DE MÉXICO

, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Este sábado,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

o también conocido como el Día del Amor y la Amistad, lasse convertirán de nuevo en testigos silenciosas de millones de historias dey cariño.Más allá de su belleza y aroma, lastienen uny simbólico que ha atravesado culturas y generaciones. Esto hace que elegir una flor o un arreglo no sea solo un gesto romántico, sino otra manera deo sentimientos que tal vez no sabemos cómo expresar en palabras.Por eso, aquí te contamos cuál es el significado de lasy lo que pueden representar cuando se regalan en una fecha tan especial.Laspueden expresar, gratitud,, pero suele depender delo del: Amor y deseo. Es elmás excitante. Se usa frecuentemente para representar nuestro corazón, por lo que lasrojas evocan, acción,y seducción.: Pureza, devoción y compasión. Lasblancas evocan la, la sencillez, la calma y son símbolos de luz. Están relacionadas con el: Simbolizan la, la bondad, la delicadeza y el. Es unque evoca la feminidad y la, pero también transmite: Regalaramarillas significa desear, juventud, fortuna, vitalidad y. Están asociadas a la, el placer, la, la luz y la calidez.: Aunque suelen ser misteriosas y enigmáticas, lasazules significan, apoyo incondicional y confianza. Suelen ayudar a transmitir, paz mental y armonía, pues el azul es unsereno, fresco y relajante.: Simbolizan principalmente la, el, lay la dignidad. También representan la creatividad, la sensibilidad y la gratitud, lo que las hace ideales para expresar afectoy el recuerdo hacia alguien. Han sido asociadas a la realeza y la transformación interior.: Simbolizan principalmente, entusiasmo,y calidez y son utilizadas para expresarsincera, cariño, creatividad,y fascinación. Transmiten vitalidad y positividad, siendo ideales para celebrar éxitos, logros laborales o nuevas etapas.: Simbolizan, belleza,: Inocencia, la, lay los nuevos comienzos-: Alegría,: Pureza, belleza, renovación y: La belleza exótica, la, la feminidad, el, lay la fuerza.: Amor perfecto,y duradero.: Elprofundo, la fascinación, lay la distinción.: Alegría,, vitalidad ypositiva.: Simbolizan la, la buena fortuna, elromántico, el, el honor y la compasión.: Longevidad, fidelidad,: Simbolizan losAhora sabes cómo tupuede expresarpara amigos, amores o familiares. Ya sea, gratitud,, así puedes hacer que un detalle yse convierta en un mensaje inolvidable.