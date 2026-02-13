San Valentín 2026: el significado de los diferentes tipos de flores
El 14 de febrero, las flores transmiten emociones a través de colores y tipos en México.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Este sábado, 14 de febrero ,
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Día de San Valentín o también conocido como el Día del Amor y la Amistad, las flores se convertirán de nuevo en testigos silenciosas de millones de historias de amor, amistad y cariño.
Más allá de su belleza y aroma, las flores tienen un lenguaje propio y simbólico que ha atravesado culturas y generaciones. Esto hace que elegir una flor o un arreglo no sea solo un gesto romántico, sino otra manera de comunicar emociones o sentimientos que tal vez no sabemos cómo expresar en palabras.
Por eso, aquí te contamos cuál es el significado de las flores y lo que pueden representar cuando se regalan en una fecha tan especial.
Las flores pueden expresar amor apasionado, gratitud, admiración o ternura, pero suele depender del tipo de flor o del color:
Rojo: Amor y deseo. Es el color más excitante. Se usa frecuentemente para representar nuestro corazón, por lo que las flores rojas evocan pasión, acción, amor y seducción.
Blanco: Pureza, devoción y compasión. Las flores blancas evocan la elegancia, la sencillez, la calma y son símbolos de luz. Están relacionadas con el amor eterno.
Rosa: Simbolizan la ternura, la bondad, la delicadeza y el amor. Es un color que evoca la feminidad y la inocencia, pero también transmite alegría y felicidad.
Amarillo: Regalar flores amarillas significa desear felicidad, juventud, fortuna, vitalidad y energía. Están asociadas a la amistad, el placer, la alegría, la luz y la calidez.
Azul: Aunque suelen ser misteriosas y enigmáticas, las flores azules significan amistad, apoyo incondicional y confianza. Suelen ayudar a transmitir tranquilidad, paz mental y armonía, pues el azul es un color sereno, fresco y relajante.
Morado: Simbolizan principalmente la admiración, el respeto, la sabiduría y la dignidad. También representan la creatividad, la sensibilidad y la gratitud, lo que las hace ideales para expresar afecto sincero, amistad y el recuerdo hacia alguien. Han sido asociadas a la realeza y la transformación interior.
Naranja: Simbolizan principalmente energía, entusiasmo, alegría y calidez y son utilizadas para expresar amistad sincera, cariño, creatividad, pasión y fascinación. Transmiten vitalidad y positividad, siendo ideales para celebrar éxitos, logros laborales o nuevas etapas.
Rosas: Simbolizan amor, belleza, pasión y respeto.
Margaritas: Inocencia, la pureza, la lealtad y los nuevos comienzos-
Gerberas: Alegría, pureza, inocencia y felicidad.
Lirios: Pureza, belleza, renovación y majestuosidad.
Orquídeas: La belleza exótica, la elegancia, la feminidad, el amor, la resiliencia y la fuerza.
Tulipanes: Amor perfecto, sincero y duradero.
Claveles: El amor profundo, la fascinación, la admiración y la distinción.
Girasoles: Alegría, felicidad, vitalidad y energía positiva.
Peonías: Simbolizan la prosperidad, la buena fortuna, el amor romántico, el matrimonio feliz, el honor y la compasión.
Crisantemos: Longevidad, fidelidad, alegría y optimismo.
Hortensias: Simbolizan los sentimientos puros y sinceros.
Ahora sabes cómo tu elección floral puede expresar mensajes ocultos para amigos, amores o familiares. Ya sea amor apasionado, gratitud, admiración o ternura, así puedes hacer que un detalle y gesto sencillo se convierta en un mensaje inolvidable.
no te pierdas estas noticias
San Valentín 2026: el significado de los diferentes tipos de flores
SLP
El Universal
El 14 de febrero, las flores transmiten emociones a través de colores y tipos en México.
Alexander Acha pone en tela de juicio la música de Bad Bunny
SLP
El Universal
Acha resalta la actuación de Lady Gaga y Ricky Martin durante el espectáculo.
Alana Flores responde con indirecta tras baja de Samadhi Zendejas
SLP
El Universal
La actriz Samadhi Zendejas anunció que no participará en la pelea contra Alana Flores en Supernova Génesis.