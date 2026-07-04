¡SE CASARON!

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Camionetas negras, calles cerradas, un fuerte operativo de seguridad y el desfile de celebridades en Nueva York hizo pensar que la ciudad se prepara para un gran evento internacional. Sin embargo, el motivo sería muy distinto: la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, que, de acuerdo con medios estadounidenses, se celebraró la tarde de este viernes, 3 de julio, en el Madison Square Garden.

Los reportes hablan de querlos primeros avistamientos de los invitados corresponden a la modelo Gigi Hadid y el actor Bradley Cooper, quienes fueron captados saliendo de una residencia privada y abordando un vehículo junto a otras personas elegantemente vestidas.

Gigi lució un vestido rosa combinado con zapatillas color nude y llevó su cabello rubio con ondas sueltas, mientras que el protagonista de "¿Qué pasó ayer?" apareció con un clásico traje negro, de acuerdo con TMZ.

La modelo es una de las amigas más cercanas de la cantante y, apenas unas horas antes, Swift fue vista haciendo una parada en su residencia antes de dirigirse al recinto donde se celebrarán los festejos.

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También se confirmó la asistencia de la modelo Karlie Kloss y de los cantantes Benson Boone y Sombr.

Por su parte, Page Six captó a Tree Paine, histórica publicista de la intérprete de "Love Story", saliendo de un lujoso hotel en Midtown Manhattan. El portal también fotografió al exjugador de los Kansas City Chiefs, Mitch Schwartz, quien igualmente se dirigía al evento. Todos abordaron camionetas tipo Sprinter con cristales polarizados.

Se especula que el cóctel comenzó a las 16:00 horas de Nueva York, mientras que la ceremonia inicio aproximadamente hora y media después y las celebraciones se extendieron hasta la madrugada del sábado.

Asimismo, el portal reveló que el Madison Square Garden fue transformado para la ocasión en un enorme bosque, con árboles naturales y un suelo alfombrado que imita el césped. El recinto también cuenta con un espacio destinado a juegos y actividades, además de una escultura de hielo. Se espera la asistencia de alrededor de mil invitados.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025, tras casi dos años de relación.