´SENTIMENTAL VALUE´ TRIUNFA EN EL CINE EUROPEO

La película ´Sentimental Value´, del noruego Joachim Trier, ganó este sábado en Berlín el galardón a la mejor película en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo y se llevo un total de seis reconocimientos, por delante de la española ´Sirat´, de Oliver Laxe, que consiguió cinco.

Así, ´Sentimental Value´, se llevó los galardones a mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion (Trier y Eskil Vogt) y banda sonora (Hania Rani). "Esta ha sido una velada sorprendente y maravillosa para nosotros. Y sólo queremos rendir homenaje a todos los ganadores, a todos los nominados de esta noche, y decir que, aunque hemos hecho una película sobre una familia terriblemente disfuncional, este grupo y esta pandilla que tengo detrás me han hecho sentir todo lo contrario".