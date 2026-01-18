logo pulso
´SENTIMENTAL VALUE´ TRIUNFA EN EL CINE EUROPEO

Por EFE

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
´SENTIMENTAL VALUE´ TRIUNFA EN EL CINE EUROPEO

La película ´Sentimental Value´, del noruego Joachim Trier, ganó este sábado en Berlín el galardón a la mejor película en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo y se llevo un total de seis reconocimientos, por delante de la española ´Sirat´, de Oliver Laxe, que consiguió cinco.

    Así, ´Sentimental Value´, se llevó los galardones a mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion (Trier y Eskil Vogt) y banda sonora (Hania Rani). "Esta ha sido una velada sorprendente y maravillosa para nosotros. Y sólo queremos rendir homenaje a todos los ganadores, a todos los nominados de esta noche, y decir que, aunque hemos hecho una película sobre una familia terriblemente disfuncional, este grupo y esta pandilla que tengo detrás me han hecho sentir todo lo contrario". 

