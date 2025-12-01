logo pulso
Séptima semana de La granja VIP: eliminación de Lis Vega

Lis Vega sale del reality mientras alianzas se fracturan y un duelo de rap domina la conversación.

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 11:02 a.m.
A
Séptima semana de La granja VIP: eliminación de Lis Vega

La salida de Lis Vega cerró la séptima semana de La granja VIP y abrió la recta final del reality. El team Muro se afianza mientras las alianzas del resto se desmoronan. Los nominados fueron Lis Vega, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame, este último por sexta vez.

El primer salvado, según anunció Adal Ramones, fue Alfredo Adame, que volvió a demostrar que tiene la preferencia del público. Más tarde, el voto también favoreció a Fabiola Campomanes, quien rompió en lágrimas porque no quería que Lis ni Sergio, sus más cercanos, abandonaran la competencia.

La gala del 30 de noviembre también dejó tensión: Sergio Mayer Mori llamó a sus compañeros "falsos", "trepadores"y aseguró que "les urge la fama", luego de perder su condición de invicto en las nominaciones.

Los mensajes de apoyo emocionales no faltaron. Victoria, sobrina de Lis, le habló en rima para advertirle que no se deje llevar por las "mentiras"; Sofía, hija de Fabiola, le pidió jugar con intuición: "Brilla como sólo tú sabes, reina de mi vida"La Bronca expresó orgullo por Adame; y los amigos de Mayer Mori, Sebastián y Raúl, le dijeron que afuera su participación ha causado una "revolución". La producción también anunció que, por primera vez, sólo habrá tres peonesesta semana.

Y aunque pocos lo esperaban, el momento viral de la noche fue el duelo de "free style" entre Adame y El Patrón tras una clase exprés. Las redes no tardaron en reaccionar: "Adame ganador""El Patrón ansioso""Las rimas de Adame sí tenían sentido""El verdadero patrón es Adame".

Los peones quedaron definidos así: César Doroteo con cinco puntos; Adame y Eleazar, empatados con cuatro.

