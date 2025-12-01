logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Lamenta Foster no haber dirigidomás películas

Por EFE

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Lamenta Foster no haber dirigidomás películas

La actriz y directora estadounidense Jodie Foster reconoció este domingo en un encuentro en Marrakech, en el sur de Marruecos, que dirigió menos películas de las que habría deseado y lamentó no haber podido compaginar la dirección con la interpretación, una carrera que “siempre tuvo prioridad”. 

Foster (62 años) fue homenajeada anoche en la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech en una ceremonia que incluyó la proyección de la película “Vie privée” (2025) de Rebecca Zlotowski, en la que interpreta a una psiquiatra que investiga la muerte de una de sus pacientes.

La actriz estadounidense, que recordó que no trabajó con una directora hasta cumplir los 40 años, admitió que ha dirigido muchas menos películas de las que ha interpretado. “Es una pena. Si de algo me arrepiento en mi carrera, es de eso. (…) Pero no pude. No pude hacer ambas cosas a la vez, compaginarlas. Y, por desgracia, la interpretación siempre tuvo prioridad”, señaló hoy en una rueda de prensa.  

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lamenta Foster no haber dirigidomás películas
Lamenta Foster no haber dirigidomás películas

Lamenta Foster no haber dirigidomás películas

SLP

EFE

Caifanes, sin Sabo ni MarcoviCh
Caifanes, sin Sabo ni MarcoviCh

Caifanes, sin Sabo ni MarcoviCh

SLP

El Universal

llega a los 90 años
llega a los 90 años

llega a los 90 años

SLP

EFE

El polémico director estadounidense ha tenido una vida llena de triunfos y controversia

Shakira triunfa en Paraguay
Shakira triunfa en Paraguay

Shakira triunfa en Paraguay

SLP

EFE