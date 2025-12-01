Lamenta Foster no haber dirigidomás películas

La actriz y directora estadounidense Jodie Foster reconoció este domingo en un encuentro en Marrakech, en el sur de Marruecos, que dirigió menos películas de las que habría deseado y lamentó no haber podido compaginar la dirección con la interpretación, una carrera que “siempre tuvo prioridad”.

Foster (62 años) fue homenajeada anoche en la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech en una ceremonia que incluyó la proyección de la película “Vie privée” (2025) de Rebecca Zlotowski, en la que interpreta a una psiquiatra que investiga la muerte de una de sus pacientes.

La actriz estadounidense, que recordó que no trabajó con una directora hasta cumplir los 40 años, admitió que ha dirigido muchas menos películas de las que ha interpretado. “Es una pena. Si de algo me arrepiento en mi carrera, es de eso. (…) Pero no pude. No pude hacer ambas cosas a la vez, compaginarlas. Y, por desgracia, la interpretación siempre tuvo prioridad”, señaló hoy en una rueda de prensa.