logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional

Saludarán a sus fans desde el balcón presidencial

Por El Universal

Mayo 06, 2026 10:15 a.m.
A
Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que por la tarde de este miércoles recibirá a BTS en Palacio Nacional.

La mandataria federal indicó que los integrantes de la banda surcoreana saldrán al balcón presidencial a saludar a sus fans.

Los integrantes de BTS llegarán a las 17:00 horas al encuentro con la Presidenta de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional
Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional

Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional

SLP

El Universal

Saludarán a sus fans desde el balcón presidencial

BAD BUNNY VISTE CON ZARA EN LA MET GALA
BAD BUNNY VISTE CON ZARA EN LA MET GALA

BAD BUNNY VISTE CON ZARA EN LA MET GALA

SLP

EFE

CUMPLE 20 AÑOS
CUMPLE 20 AÑOS

CUMPLE 20 AÑOS

SLP

EFE

EL FESTIVAL DE CANNES RENDIRÁ HOMENAJE EN SU SECCIÓN DE CLÁSICOS A LA PRODUCCIÓN HISPANOMEXICANA DE GUILLERMO DEL TORO

BLUE IVY, HIJA DE BEYONCÉ EN LA MET GALA
BLUE IVY, HIJA DE BEYONCÉ EN LA MET GALA

BLUE IVY, HIJA DE BEYONCÉ EN LA MET GALA

SLP

El Universal