Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que por la tarde de este miércoles recibirá a BTS en Palacio Nacional.

La mandataria federal indicó que los integrantes de la banda surcoreana saldrán al balcón presidencial a saludar a sus fans.

Los integrantes de BTS llegarán a las 17:00 horas al encuentro con la Presidenta de México.