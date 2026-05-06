Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional
Saludarán a sus fans desde el balcón presidencial
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que por la tarde de este miércoles recibirá a BTS en Palacio Nacional.
La mandataria federal indicó que los integrantes de la banda surcoreana saldrán al balcón presidencial a saludar a sus fans.
Los integrantes de BTS llegarán a las 17:00 horas al encuentro con la Presidenta de México.
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