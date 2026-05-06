Detectan gusano barrenador en un perro en Tlalpan

Ante la detección del primer caso de gusano barrenador en un perro doberman en la alcaldía de Tlalpan, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y mediante la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), informó que participa en la vigilancia epidemiológica y difusión de medidas preventivas.

En el marco de una reunión de coordinación convocada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), autoridades federales y locales definieron acciones de seguimiento sanitario y monitoreo territorial para la atención del caso.

De acuerdo con la información emitida por Senasica, el caso fue identificado oportunamente en un canino atendido en una clínica veterinaria ubicada en la alcaldía Tlalpan, donde se detectó una herida con presencia de miasis severa. A partir de este hallazgo, las autoridades federales activaron los protocolos correspondientes de respuesta sanitaria y vigilancia epidemiológica.

En coordinación con las autoridades federales competentes, la Sedema coadyuva en acciones de acompañamiento territorial, vigilancia epidemiológica y difusión preventiva en zonas focales y perifocales, con el objetivo de fortalecer el monitoreo sanitario y contribuir al seguimiento oportuno del caso.

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Como parte de esta estrategia interinstitucional, se desarrollan acciones de investigación de campo, toma de muestras, seguimiento epidemiológico y difusión preventiva dirigidas a clínicas veterinarias, personas productoras y población en general.

"De manera adicional, se integraron distintas unidades de atención para fortalecer la respuesta ante posibles nuevos reportes, cubriendo áreas de epidemiología, diagnóstico, cuarentena, administración y comunicación, con el objetivo de actuar de manera oportuna y reforzar el monitoreo sanitario en territorio", expuso.

Además, se mantiene coordinación con las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, así como con dependencias vinculadas a la sanidad animal, para fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica en la zona sur de la ciudad.