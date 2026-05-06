Santi Giménez, entre la sequía y la duda en Milan

Santiago Giménez ha tenido la temporada más complicada de su carrera en Europa. El delantero mexicano recién se recupera de una lesión en el tobillo derecho que lo llevó al quirófano y lo mantuvo alejado de las canchas por mucho tiempo.

"El Bebote", de a poco, ha recibido oportunidades de parte de su entrenador, Massimiliano Allegri, aunque no ha podido responder con goles. Incluso, se podría ir esta campaña en blanco, debido a que únicamente ha marcado en la Copa.

No obstante, parece que este fin de semana el canterano del Cruz Azul recibirá la confianza de ser titular en el duelo en San Siro contra el Atalanta, juego importante en las aspiraciones rossoneri para mantenerse en los lugares que dan boleto a la próxima Champions League.

Según el medio italiano "La Gazzetta dello Sport", Santi iniciará en casa contra La Dea, donde el objetivo será retomar confianza, de cara al cierre de temporada y al Mundial 2026, donde parece que tiene un lugar seguro en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe destacar que el Bebote no marca desde el 23 de septiembre de 2025, cuando se hizo presente en la victoria de Il Diavolo 3-0 sobre Lecce, en la Copa de Italia.

Esa larga sequía ha generado el descontento de la afición, por lo que Santiago no ha estado exento de las críticas en los últimos partidos del calcio italiano.

-----Se iría del club

Contrario al inicio que tuvo Giménez con el Milan, donde los goles llegaban por todos lados, en su segunda temporada ha sido todo muy distinto.

El delantero apenas suma un gol, y lo hizo en Copa. En la Serie A no se ha hecho presente en el marcador, motivo por el cual, según información de Calciomercato, el canterano celeste será usado como moneda de cambio en el mercado de fichajes de verano.

El cuadro Rossonero contempla recibir entre 30 y 35 millones de euros por el Bebote. Parece que su estancia en el Milan está por concluir, aunque de tener un buen Mundial, la situación podría cambiar.