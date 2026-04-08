Shiloh Jolie debuta como bailarina en videoclip de Dayoung

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).-

, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya nos había dado un adelanto de su rostro frente a la cámara en el teaser del nuevo videoclip de la cantante surcoreana Dayoung, donde llamó la atención su sorprendente parecido con su madre. Ahora, el video completo está disponible y la joven demuestra sus habilidades a cuadro.

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En el videoclip de "", Shiloh debuta como bailarina junto a otros once artistas, en el que lucey estilos.Durante los primeros minutos, mientras Dayoung canta y coquetea con un joven, Shiloh, con, shorts y el cabello recogido, se mueve junto al cuerpo de baile con. Más adelante, aparece con blusa corta roja, shorts y calentadores a juego, donde su energía es más fuerte.. Finalmente, luce uncon blusa en pico y tenis cafés, donde muestra parte de su abdomen mientras mantiene laShiloh, de, parece interesada en abrir su propio camino: al final del videoclip, su nombre aparece firmado como "Shi", sin el apellido Jolie. Recordemos que la joven decidió retirar legalmente el apellido Pitt en 2024.-----audicionó para el videoclip de manera anónimaLa joven fue seleccionada para formar parte del video sin que se conociera su relación con sus famosos padres. De acuerdo con un portavoz de, agencia de Dayoung, la audición fue abierta y centrada únicamente en, realizada a través del grupo de danza Culture."Shiloh fue seleccionada en la ronda final. Incluso tras la grabación, no sabíamos que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt; nos enteramos recientemente por casualidad", declaró el representante de la compañía al periódico Maeil Business.-----La danza, su verdadera pasiónFirmando como, la joven ha desarrollado unaen el. Se ha entrenado con artistas de alto nivel como Lil Kelaan Carter, radicado en Los Ángeles, y, ambos reconocidos por formarDurante sus clases, Shi mostró gran dedicación para mejorar constantemente. En 2025, fue acreditada como coreógrafa de una presentación para el lanzamiento de la colección deen colaboración con Net-A-Porter, según Page Six y Variety.Cabe destacar que la mayoría de los hijos de Angelina Jolie: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox han mostrado interés por disciplinas como el teatro, la pintura o la danza.