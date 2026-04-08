Kimberly Loaiza enfrenta polémica por gastos hospitalarios madre

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, el nombre de

se ha posicionado entre las principales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

sociales, luego de que su hermana menor,, la acusara públicamente de no haber cumplido con unrelacionado con los gastos hospitalarios de su madre.De acuerdo con lo expuesto por la menor de los Loaiza Martínez, la madre de ambas,, fuetras presentar unaque derivó en abscesos. Su estado se agravó al punto de requeriry permanecer en coma durante varios días.El conflicto escaló después de que, el pasadoy la "Lindura Mayor" aseguraran públicamente que laestaba cubriendo la mayor parte de los gastos médicos.No obstante,desmintió esta versión en untitulado "Para". En dicho material, afirmó que existía un acuerdo para dividir los costos al 50%, compromiso que —según su versión— no se ha cumplido.Además, señaló que su hermanaa su madre durante el proceso médico, y sugirió que decisiones dentro de su entorno familiar, particularmente influenciadas por su cuñado, habrían afectado la relación entre su familia.Incluso mencionó presuntas dinámicas derelacionadas con la convivencia de los hijos de la, Kima y Juanito, con susLa polémica rápidamente se trasladó a redes sociales, donde usuarios cuestionaron el comportamiento de la, especialmente por supuestosmientras su madre enfrentaba una situación médica delicada.Entre las voces más visibles se encuentra la de, conocido como "", quien criticó abiertamente la situación a través de su cuenta en X (antes Twitter).El creador de contenido expresó suante la posibilidad de que, pese a losatribuidos a Loaiza, elno haya sido proporcional a las necesidades. También cuestionó la aparente incongruencia entre elpúblico de lay la"Tampoco puedo creer queganado millones de dólares no haya sacado de trabajar a sus papás y peor aún, que ahora que se necesita para el hospital solo haya dado 25 mil mugres pesos. Ah, pero eso sí, la señora viaje y viaje por todos lados", escribió.Además, recalcó que Kim ya es una persona "", por lo que sabe lo que es el necesitar a sus hijos."Ella podrá estar, pero si de verdad amara a su familia estaríaen todos los sentidos", agregó.Aunado a ello, retomó declaraciones depara señalar una supuesta influencia deen la postura de Kimberly respecto a las"Otra cosa, dice Steff que Juan le "metió" la idea a Kim de que ella no se tiene que hacer responsable de sus papás, pero eso no aplica para la madre del panochas. A esa señora se le compra todo, la llevan de viaje, anda disfrutando de los millones que ganan. ¿Y la congruencia?", puntualizó.Cabe recalcar no es la primera vez quese involucra enrelacionadas con la. En 2023, el youtuber ya había emitidosobre una supuesta infidelidad de JD, la cual calificó como una posibleEn aquel entonces, el conflicto escaló luego de quereaccionara conhacia Mata, en los que lode hablar "pestes" del team Jukilop, pues según el también cantante, no era la primera vez.Ante ello, a través de su cuenta oficial de, Zorrito expuso elque le mandó, en el que presuntamente lo amenazó.Eldecía: "Llevas años y años tras de nosotros, y sigues con tu trauma. Ya supéralo p*rro, jamás, jamás serás igual de exitoso que nosotros... Mientras tú sigues en tu sillón mead*, nosotros estamosy disfrutando del dinero que jamás en tu miserable vida tendrás".