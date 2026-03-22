Show Peculiar
A
SUSANA ZABALETA MONTÓ UN ESPECTÁCULO PECULIAR EN EL LUNARIO DEL AUDITORIO NACIONAL ESTA NOCHE, PORQUE GLORIA TREVI, LA POLÍTICA, RELIGIÓN Y EL SEXO FUERON ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE ABORDÓ.
A PESAR DE QUE SE HABÍA ANUNCIADO COMO UN CONCIERTO, "MI PECADO MORTAL" ACABÓ SIENDO UN MUSICAL CON INTERVENCIONES CÓMICAS POR DICHA CANTANTE MEXICANA.
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