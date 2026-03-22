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BAILE DE LOS LANCEROS

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BAILE DE LOS LANCEROS

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Show Peculiar

Por El Universal

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Show Peculiar

SUSANA ZABALETA MONTÓ UN ESPECTÁCULO PECULIAR EN EL LUNARIO DEL AUDITORIO NACIONAL ESTA NOCHE, PORQUE GLORIA TREVI, LA POLÍTICA, RELIGIÓN Y EL SEXO FUERON ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE ABORDÓ.

A PESAR DE QUE SE HABÍA ANUNCIADO COMO UN CONCIERTO, "MI PECADO MORTAL" ACABÓ SIENDO UN MUSICAL CON INTERVENCIONES CÓMICAS POR DICHA CANTANTE MEXICANA.

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