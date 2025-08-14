Simi Fest 2025 presenta su line up oficial con Empire of the Sun como protagonista
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este jueves, el festival Simi Fest 2025 dio a conocer su line up oficial, donde el dúo australiano Empire of the Sun protagonizó el cartel.
Por medio de la plataforma X, se dio a conocer la lista de artistas invitados que estarán presentes en el festival de música.
