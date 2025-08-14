logo pulso
CAZZU Y BELINDA, PRONTO SE REUNIRÁN

Por El Universal

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
LA TRAPERA ARGENTINA CONFIRMÓ QUE SE VERÁ PRONTO CON LA CANTANTE Y ACTRIZ, DEJANDO A SUS SEGUIDORES INTRIGADOS SOBRE EL MOTIVO DE LA REUNIÓN. EN ENTREVISTA CON “VENTANEANDO”, LA LLAMADA “NENA TRAMPA” COMPARTIÓ SOBRE LA ACTRIZ: “TODAVÍA NO LA CONOZCO. YA LA VOY A CONOCER, VOY A TENER LA SUERTE DE CONVERSAR CON ELLA”, DIJO A SU LLEGADA A MÉXICO. ADEMÁS, DESTACÓ SU TALENTO: “ELLA ES UN ÍCONO. ES UN ÍCONO DEL POP Y DE LA MÚSICA QUE VA A PASAR A LA HISTORIA, ELLA LO SABE”. 

RAUW ALEJANDRO, “HERENCIA HISPANA 2025”
SLP

El Universal

SLP

El Universal

SLP

AP

GANÓ EL PREMIO A LOS MEJORES VESTUARIOS PARA UN PROGRAMA DE VARIEDADES, NO FICCIÓN O REALITY POR “BEYONCÉ BOWL”

SLP

El Universal