CAZZU Y BELINDA, PRONTO SE REUNIRÁN
A
LA TRAPERA ARGENTINA CONFIRMÓ QUE SE VERÁ PRONTO CON LA CANTANTE Y ACTRIZ, DEJANDO A SUS SEGUIDORES INTRIGADOS SOBRE EL MOTIVO DE LA REUNIÓN. EN ENTREVISTA CON “VENTANEANDO”, LA LLAMADA “NENA TRAMPA” COMPARTIÓ SOBRE LA ACTRIZ: “TODAVÍA NO LA CONOZCO. YA LA VOY A CONOCER, VOY A TENER LA SUERTE DE CONVERSAR CON ELLA”, DIJO A SU LLEGADA A MÉXICO. ADEMÁS, DESTACÓ SU TALENTO: “ELLA ES UN ÍCONO. ES UN ÍCONO DEL POP Y DE LA MÚSICA QUE VA A PASAR A LA HISTORIA, ELLA LO SABE”.
no te pierdas estas noticias