Sin Nodal, Ángela Aguilar celebra sus 22 años

La cantante de regional mexicano festejó en un ambiente familiar, destacando las felicitaciones de sus seres queridos

Por El Universal

Octubre 09, 2025 11:52 a.m.
A
Ángela Aguilar estuvo muy apapachada por su familia en su cumpleaños 22; la cantante de regional mexicano recibió la felicitación de sus hermanos, Aneliz y Leonardo, así como la de su padre Pepe Aguilar, aunque el gran ausente, al menos en redes sociales, fue su esposo Christian Nodal.

Contrario a lo que ha pasado años pasados, en esta ocasión Nodal no felicitó a Ángela públicamente en redes, ni apareció en ningún contenido de la cantante, quien agradeció las felicitaciones de sus fans.

"¿Será que hay problemas en el paraíso?", cuestionaron algunos cibernautas, mientras que otros consideraron prudente que la pareja se abstenga de muestras de cariño públicas después de que durante años han estado en medio de la polémica y del "hate" en redes.

Los ataques que ambos cantantes han recibido se intensificaron tras su boda en julio de 2024, poco tiempo después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti, quien en ese entonces tenía ocho meses de nacida.

El emotivo mensaje de Pepe Aguilar a su hija Ángela

Pepe Aguilar dedicó un sentido mensaje a su hija menor Ángela Aguilar, en él, admitió que ha crecido entre luces y sombras, que ha aprendido y se ha caído y levantado ante la adversidad, y resaltó que la luz de su hija nunca nadie la podrá apagar.

"¡¡¡22 años!!! Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Y Nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica... se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo", se lee.

Leonardo, su hermano, también le dedicó unas palabras y aseguró que siempre la va a cuidar, pase lo que pase; en dicho video, Leonardo y la cantante, quien lucía un vestido blanco estaban en una playa, donde habrían celebrado el cumpleaños de Ángela, quien se mostró muy agradecida con sus seguidores que la felicitaron con múltiples mensajes en redes.

