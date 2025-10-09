Fans de Chayanne "se casan" con su ídolo antes del concierto

¿Quién no ha soñado con casarse con su artista favorito? Encontrarlo por casualidad, que con solo mirarte a los ojos se enamore de ti y sellar esa historia con una boda de película. Las fans de Chayanne pueden hacer este sueño realidad.

El boricua regresa a la Ciudad de México como parte de su gira Bailemos otra vez, para ofrecer cuatro conciertos a su público capitalino, y en el primero de ellos, la experiencia incluye ¡matrimonio!

Desde las afueras del Palacio de los Deportes, recinto que recibirá al llamado "padre de Latinoamérica", los fans, en su mayoría mujeres, comenzaban a reunirse. Algunas estaban preocupadas porque la lluvia arruinara su outfit, mientras que otras buscaban comprar algún recuerdo que inmortalizara la noche.

Pero entre todos los puestos, uno llamaba especialmente la atención: "¡Cásate con Chayanne!", se escuchaba.

La invitación resultaba irresistible para varias curiosas que, sin pensarlo demasiado, se acercaron a preguntar y, por qué no, a cumplir su gran anhelo.

Por 100 pesos podías convertirte en la señora Figueroa. El paquete incluía ramo, velo, un novio de cartón, una figura de tamaño real, y un acta de matrimonio. El beso, por supuesto, solo de ficción.

Así, entre la lluvia, las canciones del boricua, los asistentes que comenzaban a llenar el lugar y el ingenioso vendedor, las fans del intérprete de "Salomé" cumplieron su fantasía, aunque fuera por un rato.

La velada, que apenas estaba por comenzar, prometía ambiente, baile, mucha música y el cariño que solo el público mexicano sabe dar.