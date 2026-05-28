´SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY´ ADELANTA SU ESTRENO
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El filme ´Spider Man: Brand New Day´ se estrenará en cines el próximo 29 de julio con un reparto encabezado por Tom Holland y Zendaya, cuatro años después de la última entrega.
El film, que inicialmente se iba a estrenar el 31 de julio, se adelanta. La película aborda una "etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man", según señala su distribuidora en una nota.
En esta nueva película, Peter Parker es un adulto que vive completamente solo y tendrá que enfrentarse a una nueva serie de crímenes en la ciudad, según relata la sinopsis de sus distribuidora.
´Spider Man: Brand New Day´, basada en el cómic de Marvel, está dirigido por Destin Daniel Cretton y cuenta con guión de Chris McKenna y Erik Sommers.
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El reparto está integrado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros.
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