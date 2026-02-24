Supernova Génesis: Alana Flores llama "cobarde" a Samadhi

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El esperado combate estelar del evento

atraviesa una crisis tras la confirmación de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La influencerrompe el silencio mediante unpor la organización, en el cual no oculta su tristeza y enojo ante la cancelación del enfrentamiento. Según lo expresado por la regiomontana, la decisión de la actriz de retirarse del proyecto a poco más de un mes de su celebración representa una falta de compromiso con el reto que ella misma propuso inicialmente.De acuerdo con el portal especializado en análisis de deportes de combate, las complicaciones en lassuelen ser el principal detonante para laen el boxeo de exhibición.En este caso, laresultó insalvable: Flores reportófrente a losde Zendejas. Pese a que la creadora de contenido aceptó subir hasta los 55 kg (cediendo en las negociaciones para salvar el encuentro), no hubo arreglo final con el equipo de la intérprete.Discrepancias en el pesaje y la "imagen vendida" por Zendejasasegura sentirse "" debido a que percibía este combate como unen su trayectoria. En sus declaraciones, la influencer subraya que "terminó siendo una pelea en la cual todos empezaron a dudar de mi trabajo".Al borde de las lágrimas, Flores lanza dardos directos contra la protagonista de series, calificando su actitud como "cobarde" por proponer un reto y posteriormente abandonarlo sin comunicación previa con la contraparte.Según investigaciones del sitio especializado en cultura de influencers y gestión de reputación, este tipo de cancelaciones impacta negativamente en la credibilidad de los eventos de crossover boxing.Flores menciona que investigó el perfil de su rival y se sintió atraída por la clase de mujer que demostraba ser, para finalmente concluir que la actriz "" que ella misma llegó a creer. "No conozco a detalle su trayectoria... pero este papel suyo me lo comí completamente", sentencia la regiomontana con evidente frustración.El futuro de2026 ante laA pesar de la ausencia de Samadhi Zendejas, la organización deconfirma quepermanece en la cartelera programada para el próximoen laSegún los reportes internos de la producción, ya se busca de forma activa unaque cumpla con lasy comerciales para enfrentar a laregiomontana. El tiempo corre en contra del evento, pero la disposición de Flores por pelear se mantiene firme a pesar del golpe emocional.admite que le cuesta asimilar la situación por eltras meses de preparación. "Absolutamente todo pasa por algo", añade la creadora, quien espera que elle permita demostrar el trabajo que sus críticos han puesto en duda tras este altercado mediático.