INAH responde sobre parque Balaam Tum en Chetumal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (

) respondió a la

hoy por este diario titulada ": Crímenes de lesa arqueología", que da cuenta de declaraciones hechas por investigadores del propio Instituto que afirman la mutilación y colocación incorrecta de 47 monumentos prehispánicos en el "Parque de la Memoria" Balaam Tum, en Chetumal, Quintana Roo.En las declaraciones, realizadas en uncomo parte de las actividades de la Coordinación Nacional de Antropología del, el arqueólogoy la investigadora con más de 65 años de trayectoria,, cuestionaron la recolocación de estructuras prehispánicas encontradas en los trabajos de salvamento arqueológico delAnte las afirmaciones, elrespondió que este"de conservación arqueológica se desarrolló en apego a lo mandatado por lasobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como a la normatividad y lineamientos técnicos vigentes".En el análisis que hicieron los investigadores, se señala que dichofue aprobado por ely por la dirección general del, a lo que el Instituto respondió que "cadaparte de dictámenes emitidos por instancias técnicas especializadas y cuenta con lasdeldel Instituto".Sobre las declaraciones de la investigadora, quien sostuvo en más de una ocasión que intervenir vestigios patrimoniales, removerlos y construir estructuras con ellos es un "", el Instituto afirmó que no se ha lesionado el patrimonio mexicano, sino que "las obras asociadas alArqueológico, implican procesos técnicos complejos y multidisciplinarios que comprenden el registro, sistematización, análisis de contextos y materiales, documentación, restauración y conservación del".El arqueólogoseñaló en su participación que solo 16 de los 47 monumentos recolocados habían sido "emplazados", es decir, se colocaron siguiendo su estructura original, pero los restantes habían sido "".Ante dicha afirmación, elrespondió que "el traslado de los monumentos se realizó hasta terminar las excavaciones y recuperar los contextos en su totalidad, contando con amplios registros gráficos realizados, no solo con cámaras y dibujos, sino con(Light Detection and Ranging), por mencionar algunos. Ello permite garantizar que los monumentos han sido reinstalados en el sentido inverso de su extracción, manteniendo, cada roca, lay orientación en su nueva ubicación".Por último, elreiteró "supara atender cualquier inquietud con base eny documental verificable. Lacultural es una responsabilidad compartida"."Ladel Gobierno de México y elrefrenda sucon la protección, salvaguarda, investigación y conservación delde la nación", cierra el comunicado.