Supernova Strikers 2025: Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán en pelea estelar

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Supernova Strikers 2025 se llevará a cabo hoy 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Este esperado evento de boxeo amateur, reúne a personalidades de las redes sociales -como creadores de contenido o influencers-, a celebridades y a artistas, para brindar un show que combina el espectáculo, el deporte y el entretenimiento digital.

Para que no te pierdas los enfrentamientos más esperados y las presentaciones de tus artistas favoritos, conoce el itinerario completo de la primera edición del Supernova Strikers.

¿A qué hora será cada enfrentamiento en el Supernova Strikers 2025?

El esperado evento contará con la participación de personalidades como Mario Bautitsta, Franco Escamilla, el Escorpión Dorado, entre otros, sin embargo, la pelea estelar de la noche será entre la actriz, Gala Montes, y la streamer Alana Flores.

El evento se transmitirá en vivo a través de las cuentas oficiales de Supernova de Twitch, Facebook, TikTok y Youtube. El espectáculo principal comenzará en punto de las 6:00 pm, sin embargo, a partir de las 5:00 pm dará inicio la alfombra y las peleas preliminares.

De acuerdo con información oficial del Supernova Strikers 2025, este es el itinerario completo del evento:

- 17:00 hrs Pre-show: Alfombra y peleas preliminares

- 18:00 hrs Inicio del Supernova Strikers 2025

- 18:15 hrs Presentación de Alan Arrieta

- 18:30 hrs Luis "Pride" vs Shelao

- 19:00 hrs Presentación de Xavi

- 19:30 hrs Mercedes Roa vs Milica

- 20:00 hrs Presentación de Christian Nodal

- 20:30 hrs Westcol vs Mario Bautista

- 21:00 hrs Presentación de Gabito Ballesteros

- 21:30 hrs Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

- 22:00 hrs Presentación de María Becerra

- 22:30 hrs Gala Montes vs Alana Flores (pelea estelar)