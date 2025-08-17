ALEJANDRA GUZMÁN HOSPITALIZADA

logo pulso
Por El Universal

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
La salud de Alejandra Guzmán ha vuelto a generar preocupación entre sus seguidores. Este viernes, medios de comunicación reportaron que la cantante fue hospitalizada, lo que encendió las alarmas.

Para aclarar la situación y evitar especulaciones, la intérprete compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, sugiriendo que su ingreso no se trataba de algo grave y que sus conciertos serían reagendados: 

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención tras el show de Monterrey el viernes 18 de julio”.

Ahora, se informó que Alejandra volvió al quirófano. En el programa “Ventaneando”, la conductora Jimena Pérez “La Choco” indicó que la cantante fue atendida por una operación de hernia, aunque no se ofrecieron más detalles sobre su estado. 

Este sábado, Alejandra compartió una fotografía médica en la que se observa la palabra “Titanio” junto a lo que parece ser su cadera. La cantante ha explicado en ocasiones anteriores que posee prótesis de titanio en ambas caderas, un problema que ha sobrellevado gracias a su activa carrera musical.

Sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

