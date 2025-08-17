logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONQUISTAN MÉXICO

Por El Universal

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONQUISTAN MÉXICO

Este viernes, Ca7riel y Paco Amoroso demostraron que sin sus “amigos” y sin los fans no habrían llegado tan lejos. Durante más de dos horas, miles de fanáticos enloquecieron al ver a los músicos.

En medio de un día complicado por el tránsito, la quincena y la fiesta, Ca7riel y Ulises Guerrero ofrecieron su primer y único show en la Ciudad de México (CDMX), como parte de su “Tour Papota 2025”.

Con más de 2.3 millones de oyentes mensuales, el dúo argentino llegó a la capital para presentar su único concierto en México, pensado especialmente para sus fans más fieles.

Ante más de 18 mil asistentes, los cantantes emocionaron a los fans incluso antes de salir al escenario. Miles comenzaron a gritar mientras una animación con voz de Loquendo anunciaba: “Para convertirse en super chads deberían inflarse”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ca7riel apareció primero, vestido con un traje oversize dorado. Después, detrás de él, entró su inseparable compañero Paco Amoroso, también con un traje holgado, pero en color negro.

Con el intro de “Dumbai”, las estrellas llegaron al escenario en medio de efectos de fuego. El público no dejaba de gritar ni de aplaudir, dando inicio a una noche que para muchos se sintió fugaz, mientras otros la recordarán como eterna.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONQUISTAN MÉXICO
CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONQUISTAN MÉXICO

CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONQUISTAN MÉXICO

SLP

El Universal

ALEJANDRA GUZMÁN HOSPITALIZADA
ALEJANDRA GUZMÁN HOSPITALIZADA

ALEJANDRA GUZMÁN HOSPITALIZADA

SLP

El Universal

‘OFELIA’, INSPIRA NUEVO ÁLBUM DE T. SWIFT
‘OFELIA’, INSPIRA NUEVO ÁLBUM DE T. SWIFT

‘OFELIA’, INSPIRA NUEVO ÁLBUM DE T. SWIFT

SLP

EFE

ESTRENA NOVIA MEXICANA
ESTRENA NOVIA MEXICANA

ESTRENA NOVIA MEXICANA

SLP

El Universal

EL ACTOR APENAS SOLICITÓ EL DIVORCIO DE SU AÚN ESPOSA JANET BELL Y YA TIENE UNA RELACIÓN AMOROSA CON UNA MEXICANA, DIJO QUE ERA UNA PRODUCTORA