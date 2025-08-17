CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONQUISTAN MÉXICO

Este viernes, Ca7riel y Paco Amoroso demostraron que sin sus “amigos” y sin los fans no habrían llegado tan lejos. Durante más de dos horas, miles de fanáticos enloquecieron al ver a los músicos.

En medio de un día complicado por el tránsito, la quincena y la fiesta, Ca7riel y Ulises Guerrero ofrecieron su primer y único show en la Ciudad de México (CDMX), como parte de su “Tour Papota 2025”.

Con más de 2.3 millones de oyentes mensuales, el dúo argentino llegó a la capital para presentar su único concierto en México, pensado especialmente para sus fans más fieles.

Ante más de 18 mil asistentes, los cantantes emocionaron a los fans incluso antes de salir al escenario. Miles comenzaron a gritar mientras una animación con voz de Loquendo anunciaba: “Para convertirse en super chads deberían inflarse”.

Ca7riel apareció primero, vestido con un traje oversize dorado. Después, detrás de él, entró su inseparable compañero Paco Amoroso, también con un traje holgado, pero en color negro.

Con el intro de “Dumbai”, las estrellas llegaron al escenario en medio de efectos de fuego. El público no dejaba de gritar ni de aplaudir, dando inicio a una noche que para muchos se sintió fugaz, mientras otros la recordarán como eterna.