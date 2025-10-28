Susana Zabaleta y Ricardo Pérez: Incidente en hotel de Australia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Susana Zabaleta y su novio, Ricardo Pérez, tuvieron que hospedarse en un hotel casi desértico, en una de las montañas más recónditas de Australia ya que, en una distracción, el comediante, cometió un error y perdieron los boletos del vuelo que los transportaría a su próximo destino.

Las más recientes vacaciones de la cantante han resultado caóticas pues, no conforme con el robo que sufrió su casa este domingo, mientras se encontraba al otro lado del mundo, su novio hizo que perdieran los boletos que los llevarían al centro de Australia, como lo narró Zabaleta.

La soprano compartió un video donde se puede ver al conductor de "La cotorrisa" sumergido en una piscina, del Lilianfels Blue Mountains Resort and Spa, hotel que compararon con el que aparece en la película de terror "El resplandor".

La localización del hotel, según Ricardo, se encuentra en medio de la nada.

"¿Dónde estamos, amor?, ¿Por qué estamos aquí?, le preguntó Susana.

A lo que él contestó: "Estamos solos en un hotel en las montañas", dijo y sarcástico agregó: "porque alguien, no vamos a especificar quién, se equivocó con los vuelos".

Y, para que no quedara lugar a dudas, Zabaleta aclaró que, el distraído había sido su novio, pues mientras él se encargaba de revisar todo lo relacionado con sus vuelos, ella estaba resolviendo por teléfono el robo que acaba de sufrir.

"Susana estaba muy ocupada con lo del robo", dijo de sí misma.

Así, sin que le quedaran muchas opciones, y con mucho humor, el comediante reconoció que fue él y su característica distracción lo que le jugó traición.

"Y Ricardo (estaba) muy distraído con lo de su déficit de atención, entonces perdimos el vuelto a Ayers Rock", zona donde se encuentra un histórico monolito.

Fue así que Susana y Ricardo no tuvieron más que esperar en el área montañosa de Australia para que, hoy, puedan continuar con su tour.

"En un hotel prácticamente abandonado, con vibras de "El resplandor", pero creo que va a ser uno de los momentos que más vamos a recordar, hasta ahorita", remató Pérez.

Sin importar todos los inconvenientes que han envuelto su viaje, la cantante escribió, en esa misma publicación, lo agradecida que se encontraba de la compañía y apoyo de su novio que, sin él, la situación del robo la mantendría devastada.

"Gracias a ayudarme a contener la furia, la impotencia de estar lejos; gracias por la contención, amor por la aventura, pro decirme que luego lo volveremos a hacer y a comprar y ganar. Gracias, chango".