Taylor Swift dona 100 mil dólares a bebé

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Taylor Swift ha conmovido a millones de usuarios en redes luego de donar 100 mil dólares a una pequeña de 2 años con cáncer cerebral.

Se trata de Lilah Smoot, una bebé de 2 años que lucha contra cáncer cerebral en etapa 4 y quien ha demostrado su afán por la estrella del pop estadounidense.

A través de redes sociales, los padres de Lilah han difundido la historia de su pequeña, con el objetivo de recaudar fondos para poder costear su tratamiento. En TikTok, su perfil "@standwithlilah", cuenta con casi 500 mil seguidores y es el portal que sus padres usan para publicar actualizaciones sobre el estado de salud de Lilah y cómo viven su día a día.

Taylor Swift dona 100 mil dólares a Lilah Smoot para que pueda continuar con su lucha contra el cáncer

La cantante, quien sigue celebrando el lanzamiento de su más reciente álbum "The Life of a Showgirl", ha sido conocida a lo largo de su carrera por hacer grandes donaciones a causas que tocan su corazón.

En días recientes, los padres de Lilah publicaron un video dando a conocer que habían recibido la generosa donación de Swift, acompañada del mensaje: "¡Le mando un fuerte abrazo a mi amiga, Lilah! Con cariño, Taylor".

El contexto detrás de las palabras de la compositora es que, a través de su cuenta, la mamá de Lilah ha expresado su gusto por la música de Taylor Swift, y, por ende, la pequeña de 2 años también, con múltiples videos en los que dice "Taylor Swift es mi amiga".

La mamá de Lilah también compartió que desde que se hizo viral la noticia sobre la donación de Swift a su familia, las donaciones por parte del fandom de la estrella -los swifties- ya casi suman otros 200 mil dólares.

"Ojalá tuviera más que decir, aparte de gracias, pero de verdad, muchas gracias. No es solo por el dinero, es por la cantidad de gente que ha visto nuestra historia, es por la cantidad de gente que ha donado a una completa desconocida a quien ni siquiera conocen... significa mucho para mí. Han hecho mucho por nuestra familia y se lo agradezco de verdad", expresó la madre de la pequeña en redes.