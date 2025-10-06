¿Taylor Swift se inspiró en Luis Miguel?

A primera vista, Taylor Swift y Luis Miguel parecen vivir en universos opuestos: ella, símbolo del pop global; él, ícono de la balada latina. Pero el lanzamiento del nuevo sencillo de la estadounidense, "Opalite", encendió una comparación inesperada: muchos aseguran que suena como Luis Miguel.

El primer adelanto de su álbum "The Life of a Showgirl" llamó la atención por su atmósfera elegante y arreglos orquestales, con un ritmo que recuerda al clásico "Dos enamorados" de El Sol. Usuarios en redes, fans y medios especializados coincidieron en que la coincidencia no solo es musical, sino también temática.

Ambas canciones hablan del amor y la permanencia emocional. Luis Miguel canta sobre una relación que deja huella, mientras que Swift parece hacer referencia a su historia con Travis Kelce, su prometido. En entrevista con People, la artista explicó que el título se inspira en la piedra opalita, símbolo del mes de nacimiento de Kelce.

Lo curioso es que, justo después de su gira más taquillera por Latinoamérica, Luis Miguel volvió a ser tendencia gracias a esta conexión inesperada. Y aunque la supuesta "inspiración" no está confirmada, ha revivido el interés por sus baladas clásicas.

Por su parte, Taylor Swift sigue imparable: "The Life of a Showgirl" ya rompió récords de reproducciones y prepara el anuncio de una nueva gira mundial.