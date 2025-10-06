VERÓNICA CASTRO ES CAPTADA CON OXÍGENO

Verónica Castro se niega a contestar preguntas relacionadas a la salud de Yolanda Andrade, luego de que la conductora sugiriera que el deterioro de su estado, podría deberse a un “trabajo de brujería”; la actriz muestra hartazgo de que se le siga vinculado con ese tema.

Castro fue captada en su arribo al aeropuerto de la CDMX. Asistida por una silla de ruedas y una cánula nasal, un tubo flexible que transporta oxígeno por medio de los orificios de la nariz.

Por ese motivo, medios de comunicación- la cuestionaron acerca de si se encontraba con algún problema de salud, a lo que la actriz contestó que no, en cambio, explicó que sólo era asistida con un poco de oxígeno para que pudiera trasladarse con más agilidad.

“No (estoy enferma), necesito caminar más rápido, necesito oxigeno”, expresó.

Y, si bien, en ese momento, no mostró ningún tipo de disgusto por la pregunta, pero su semblante cambió por completo al escuchar el nombre de “Joe” y la frase “trabajo de brujería”, Castro no permitió que se hablara más del tema, afirmando que, así como hay personas que les da gusto saber de ella, hay quienes tratan de vincularla con situaciones negativas.

“¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, vele la cara”, indicó.