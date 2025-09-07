Taylor Swift y Beyoncé compiten por récord en los Premios MTV 2025

La historia está en juego en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA).

Los MTV Video Music Awards regresan el domingo por la noche con más que trofeos en juego: Taylor Swift y Beyoncé están enfrascadas en un duelo para convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMA.

Lady Gaga encabeza las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales 2025 con 12, poniendo fin a la racha de dos años de Swift en el primer lugar. Pero una vez más la cantante de "The Tortured Poets Department" y la estrella de "Cowboy Carter" podrían acaparar los titulares. Actualmente, ambas superestrellas están empatadas por el título de mayor cantidad total de VMAs en su carrera. Cada una tiene 30. También están nominadas solo en la categoría de artista del año en los VMA, por lo que si una de ellas gana, reclamará la victoria.

No está claro si alguna asistirá a la gala. Si Swift va, tendría un escenario prominente para anunciar novedades sobre su próximo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl", que saldrá el 3 de octubre. O podría usar el foco de atención para mencionar a su prometido Travis Kelce. La pareja anunció su compromiso a finales del mes pasado en una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram.

Los VMA, que comienzan a las 8:00 p.m. de Nueva York (0000 GMT) y se llevarán a cabo en la Arena UBS, en Long Island, Nueva York, serán presentados por el veterano de los VMA LL Cool J.

El fallecido Ozzy Osbourne será celebrado cuando algunos de los nombres más grandes del rock suban al escenario en su honor. Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, el británico YUNGBLUD y Nuno Bettencourt se unirán para ofrecer un popurrí de los mayores éxitos de Osbourne, un tributo que subraya su impacto en generaciones de músicos.

Mariah Carey recibirá el Premio Video Vanguard 2025. Los destinatarios anteriores incluyen a Katy Perry, Shakira, Beyoncé y Madonna.

Busta Rhymes recibirá el primer Premio Visionario Rock the Bells de MTV VMA durante el espectáculo, y Ricky Martin será honrado con el primer Premio Ícono Latino. Ambos se presentarán en vivo.

Otros artistas con actuaciones anunciadas incluyen a Conan Gray, Tate McRae, Doja Cat, Jelly Roll, Post Malone, Alex Warren, J Balvin, Sabrina Carpenter y sombr.

Los MTV VMA 2025 serán transmitidos por CBS por primera vez. También se transmitirán simultáneamente en MTV y estarán disponibles para streaming en Paramount+ en Estados Unidos.