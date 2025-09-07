ÚLTIMO ADIÓS Al ICONO DE LA MODA

ROMA. -Varios cientos de personas acudieron durante toda la jornada formando largas colas a la capilla ardiente instalada este sábado en Milán para despedir al diseñador Giorgio Armani, llamado desde siempre el ‘rey’, una institución de la moda italiana en el mundo y al que se admiraba por su creatividad pero también por su instinto empresarial.

La capilla ardiente, que permanecerá abierta también este domingo, fue instalada en el Teatro Armani, en la calle Bergognone 59, en Milán, donde Armani encargó construir al arquitecto japonés Tadao Ando un enorme edificio que se inauguró en 2015 dedicado a la creatividad con oficinas, espacios expositivos a las pasarelas y otros eventos culturales.

En el lugar donde Armani presentaba sus colecciones durante las Semanas de la Moda de Milán, se colocó en casi total oscuridad el féretro con un ramo de flores blancas y rodeado de farolilllos rojos en el suelo y la presencia de una guardia de honor de los Carabineros.

Tras el ataúd, una gran pantalla muestra el retrato sonriente de Armani y la que ha sido elegida como su frase-testamento: “El legado que espero dejar es el compromiso por el respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo comienza”.

Junto al féretro de Armani, Leo Dell’Orco, su compañero de vida también en los últimos 20 años, Federico Marchetti, fundador de Yoox, amigo fiel y miembro del consejo de administración de Giorgio Armani SpA, y sus sobrinos, entre ellos Andrea Camerana, uno de sus máximos colaboradores.

Representantes del mundo del cine estuvieron presentes como Giuseppe Tornatore o Gabriele Salvatores.

Modelos como la argentina Valeria Mazza y actrices como Maria Grazia Cucinotta también acudieron a la capilla ardiente, al igual que sus colegas de la moda como Donatella Versace,que se presentó ante el Teatro Armani con un ramo de orquídeas blancas.

Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Stellantis y Ferrari y nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, con su esposa Lavinia Borromeo, seguido poco después por el alcalde de Milán, Beppe Sala, quien declaró “Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo”.

Con motivo del funeral de Giorgio Armani, que se celebrará en privado el lunes 8 de septiembre, el alcalde ha declarado día de luto en la ciudad, como muestra de las condolencias y el pésame de la comunidad milanesa, y la bandera de la ciudad ondeará a media asta en todos los edificios municipales.

SE ABRIRÁ EL TESTAMENTO

Los medios italianos destacan que ahora se abrirá el testamento de Armani, quien no tuvo hijos, y en el que se repartirán las cuotas de su imperio industrial, con una facturación de 2.300 millones de euros y que gestionará la Fundación, que creó en 2016 justo para gestionarla empresa tras su marcha y salvaguardar la gobernanza y asegurar la estabilidad a largo plazo del grupo.

También incluirá la distribución de un patrimonio de 13.000 millones de euros, del que los herederos más cercanos son su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su mano derecha de toda la vida, Pantaleo Dell’Orco, quien siempre ha sido considerado parte de la familia.