Denuncian fraude de tienda Coppel

CIUDAD VALLES.- La tienda Coppel la hace de nuevo: intenta cobrar préstamos inexistentes a sus clientes, argumentando un trámite de crédito inexistente, se queja un hombre que tenía crédito en esa tienda y al que ahora le intentan cobrar 76 mil pesos que nunca pidió.

Héctor Torres Zapata fue hoy a abonar el pago de muebles que sacó mediante su crédito Coppel (y aclara que él no tiene cuenta en BanCoppel ni nunca la ha tenido) y por el que paga tres mil 300 pesos mensuales, pero en lugar de cobrarle esta cantidad, la joven de cajas le solicitó seis mil 400 pesos.

Héctor iba con su hijo, quien cuestionó ese repentino aumento de cobranza y ahí fue cuando les explicaron que el señor Héctor presuntamente había pedido un préstamo de 74 mil pesos, a través de BanCoppel.

El azorado hijo del “deudor” refirió que don Héctor no tiene cuenta en el banco de esa tienda, no tiene aplicación y no ha impreso su huella digital en ningún trámite de préstamo, es decir, es imposible que deba algo que no pidió.

Una vez que se exigieron explicaciones, el gerente se apersonó con ellos y les informó que el préstamo se había pedido en San Luis Potosí (capital), pero no les dieron oportunidad de tomar captura de las pantallas donde está el registro del préstamo ni tampoco les quisieron dar un estado de cuenta.

Todo esto sucedía, mientras los trabajadores, incluyendo el gerente, mostraban nerviosismo.

Ante la imposición de ese crédito que nadie sacó y la negativa de los de la tienda a explicar con papeles en mano, don Héctor presentará la denuncia ante la Condusef y ante la Fiscalía General del Estado.