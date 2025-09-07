Joven es lanzada a desnivel en la glorieta Bocanegra

En estado delicado se encuentra una jovencita al ser atropellada por una camioneta cuando pretendía cruzar sobre área peatonal la avenida Himno Nacional y la glorieta González Bocanegra, por el impacto fue lanzada al desnivel y se causó serias lesiones, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central para recibir atención médica.

Con la premura del caso, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal llegaron para prestar ayuda y abanderar la zona, siendo desviado el tránsito para evitar otro percance y atender a la lesionada.

El aparatoso accidente tuvo lugar cerca de las dos de la tarde de este sábado, cuando, inicialmente, una camioneta Toyota de color gris circulaba por el carril central de la glorieta González Bocanegra, frente al Hospital Central.

Cuando la conductora intentó tomar hacia la avenida Himno Nacional, dio vuelta a la derecha pero en ese momento le pegó a otra camioneta, una KIA color gris que estaba en parada momentánea ya que cedía el paso a los peatones que cruzaban por el área correspondiente.

Luego de este impacto, la conductora de la Toyota perdió el control del volante a la izquierda para de esta forma atropellar a la joven que en esos momentos iba cruzando, a la que lanzó hacia el paso a desnivel que sale hacia la avenida Himno Nacional y posteriormente chocó de frente contra la contención de concreto del área a desnivel.

Por la fuerte caída, la jovencita, de unos 17 años de edad, sufrió fuertes golpes en todo el cuerpo, incluyendo en la cabeza, siendo auxiliada por los paramédicos que acudieron al lugar y se le trasladó de urgencia al Hospital Central para que recibiera la atención médica requerida.

Como parte de las diligencias legales, las camionetas participantes serían trasladadas a una pensión hasta en tanto las partes involucradas no lleguen a un acuerdo reparatorio en el caso.