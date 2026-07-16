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´THE BATMAN PART II´ APLAZA SU ESTRENO

Por El Universal

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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´THE BATMAN PART II´ APLAZA SU ESTRENO
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      La segunda entrega de ´The Batman´, protagonizada por Robert Pattinson, aplazó su fecha de estreno una vez más hasta el 18 de febrero de 2028.

           ´The Batman Part II´, dirigida por Matt Reeves (´War for the Planet of the Apes´), tenía previsto llegar a los cines el 1 de octubre de 2027.La película ya había sufrido otros cambios en su calendario de estreno. Inicialmente, DC Studios había fijado su lanzamiento para el 3 de octubre de 2025, pero las huelgas de Hollywood de 2023 obligaron a retrasar la producción y posponer su estreno al 2 de octubre de 2026.

           Posteriormente, la fecha volvió a modificarse al 1 de octubre de 2027, antes del nuevo aplazamiento anunciado este martes.

      Reeves dio a conocer la nueva fecha junto con las primeras imágenes de la película, publicadas en Vimeo. En el breve video se observa a Pattinson caracterizado como Batman durante una noche lluviosa; el personaje permanece inmóvil mientras gira hacia la cámara, con una patrulla visible a lo lejos y el sonido de una radio policial de fondo.

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